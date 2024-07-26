Обвиняемый в подрыве машины в Москве вел неприметный образ жизни

Евгений Серебряков, обвиняемый в подрыве автомобиля Land Cruiser российского военного в Москве, не попадал в поле зрения правоохранителей как участник какого-либо экстремистского сообщества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

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«До совершения подрыва автомобиля Серебряков не попадал в поле зрения правоохранителей. Он не значился по учетам как возможный участник экстремистских организаций. Проблем с законом у него не было», — сообщил собеседник агентства.



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Он также добавил, что сейчас изучается окружение Серебрякова.

«В целом он вел неприметный образ жизни», — заключили в правоохранительных органах.



24 июля в Москве произошел взрыв внедорожника офицера Генерального штаба Андрея Торгашова. По данным МВД РФ, исполнитель взрыва, действуя по заданию украинских спецслужб, установил взрывное устройство под днище автомобиля и дистанционно его активировал.

В результате инцидента пострадали Торгашов и его супруга, офицер потерял конечности. По подозрению в совершении преступления в турецком Бодруме при содействии местной разведки задержали Евгения Серебрякова. Вечером того же дня суд заочно арестовал мужчину и обвинил его в незаконном хранении взрывчатки и покушении на ликвидацию двух человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее брат Евгения Серебрякова рассказал об участии своего родственника в протестах.