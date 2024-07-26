После крушения танкера вблизи Филиппин разлив нефти угрожает Маниле

После крушения танкера у берегов Филиппин разлив нефти угрожает Маниле. Об этом пишет Reuters.

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Как рассказал министр транспорта, удалось спасти только 16 из 17 членов экипажа спасли. Они рассказали, что столкнулись с бушующим морем перед тем, как корабль перевернулся.

Танкер с 1,4 млн литров мазута затонул у берегов Филиппин

На судне находилось 1494 тонны промышленного топлива.

В отчете Берегой охраны говорится, что судно MT Terra Nova «перевернулось и в конечном итоге затонуло».

Изначально в результате разлива мазута пятно протяженностью около 3,7 км «сильным течением» понеслось в восточном, северо-восточном направлении.

Командующий береговой охраной адмирал Ронни Гаван заявил, что приказал провести расследование инцидента. По предварительным данным, судно могло затонуть из-за сильных дождей, вызванных тайфуном Карина, и сезонным муссоном, обрушившимся в последние дни на Манилу и прилегающие районы.

Больше месяца назад на реке Лене произошел разлив нефти с баржи. Инцидент произошел 15 июня во время погрузки нефтеналивной баржи ПАО «ЛОРП» МН 2501. Случилась утечка нефти с судна. Как только выяснилось, что произошел разлив топлива, загрузка была остановлена путем перекрытия запорной арматуры.

Ранее иностранное судно разлило нефтепродукты у Новороссийска.