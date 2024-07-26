Обвиняемому в подрыве путей под Рязанью предъявили новое обвинение

Обвиняемому в подрыве железной дороги под Рязанью Руслану Сидики, которому украинские спецслужбы обещали $15 тысяч за совершение преступления, предъявили обвинение в прохождении обучения террористической деятельности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

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По словам источника, Сидики формально допросили по новому обвинению, основные показания он будет давать позднее.

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Теперь фигуранту вменяют новую статью - прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности.

По данным источников ТАСС, Басманный суд Москвы продлил Сидики срок ареста.

До этого стало известно, что украинские спецслужбы обещали заплатить гражданину России и Италии Руслану Сидики за подрыв железной дороги под Рязанью $15 тысяч.

По словам Сидики, он полностью раскаялся в подрыве железной дороги под Рязанью в 2023 году.

Российские силовики задержали Сидики в его квартире в Рязани в 2023 году, где он ожидал схему радиодетонатора от СБУ.

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