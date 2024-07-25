Военкор Коц сообщил новые данные об убийце Фарион

Российский военкор Александр Коц в своем Telegram-канале сообщил подробности об отце предполагаемого убийцы экс-депутата Рады Ирины Фарион. Как пишет Коц, знакомый предполагаемого стрелка рассказал, что его отец — украинец, говорящий на русском языке.

Ранее подозреваемый в убийстве Фарион был задержан в городе Днепре. Им оказался 18-летний молодой человек.

Живет с мамой, очень порядочный пацан. Его папа воюет. Хорошо с ним дружили. Он хорошо учится, никогда бы не подумал, что он может такое сделать. Я уверен, что он такого не делал, — рассказал знакомый предполагаемого убийцы.



Покушение на Фарион произошло вечером 19 июля, женщине выстрелили в область виска около ее дома, затем нападавший скрылся. Экс-нардепа госпитализировали с пулевым ранением в критическом состоянии, после нападения она находилась в коме. Спасти ее не удалось — через несколько часов она скончалась. По данным МВД Украины, подозреваемый в убийстве арендовал не менее трех квартир во Львове в процессе подготовки к преступлению.

В МВД Украины рассказали о деталях задержания убийцы Фарион

Фарион получила известность за критику в отношении украинцев, использующих русский язык в своей речи. В частности, бывший депутат Рады не считала настоящими украинцами и бойцов ВСУ, говорящих по-русски.