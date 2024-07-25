В турецкой больнице отказались выдавать впавшую в кому россиянку

Впавшую в кому в Турции жительницу Тюмени отказываются везти в Россию из-за долгов. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Уточняется, что во время отдыха в Турции у Натальи Герасимовой случился сердечный приступ. Женщину доставили в местную больницу, где над Герасимовой провели экстренную операцию, после чего женщину ввели в искусственную кому.

Как заявили родственники Герасимовой, изначально медучреждение сообщило, что расходы за лечение покроет страховая компания, но случай оказался нестраховым. В итоге больница начала записывать на счет женщины по 1000 долларов за каждый день пребывания пациентки — в итоге накопился долг в 20 тысяч долларов. Когда родственники решили забрать Герасимову, турецкая больница отказывается выдавать женщину для транспортировки в Россию, требуя погасить долг.

Чтобы решить проблему, родственники Герасимовой записали видеообращение к руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, а также министру иностранных дел Сергею Лаврову. В своем видео они попросили помочь им в организации перевозки женщины домой. Принесло ли это обращение какие-то результаты, пока не уточняется.

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