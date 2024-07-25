Названа причина эвакуации людей из дома в Каспийске

Правоохранители эвакуировали многоэтажный дом в Каспийске в ходе обысковых мероприятий, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

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Собеседник агентства пояснил, что поступила информация о нахождении в доме на улице Алферова самодельного взрывного устройства.

В целях безопасности люди были эвакуированы.

Источник отметил, что информация подтвердилась, стражам порядка удалось задержать нескольких злоумышленников.

«Сработали на опережение», — подчеркнул собеседник агентства.



Ранее сообщалось, что в Каспийске сотрудники МВД и ОМОНа окружили пятиэтажку и проводят операцию против преступников, забаррикадировавшихся в одной из квартир дома.