Названа причина эвакуации людей из дома в Каспийске
Правоохранители эвакуировали многоэтажный дом в Каспийске в ходе обысковых мероприятий, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.
Собеседник агентства пояснил, что поступила информация о нахождении в доме на улице Алферова самодельного взрывного устройства.
В целях безопасности люди были эвакуированы.
Источник отметил, что информация подтвердилась, стражам порядка удалось задержать нескольких злоумышленников.
«Сработали на опережение», — подчеркнул собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в Каспийске сотрудники МВД и ОМОНа окружили пятиэтажку и проводят операцию против преступников, забаррикадировавшихся в одной из квартир дома.