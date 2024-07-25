В Болгарии взорвались склады с пиротехникой

В районе болгарского города Елин-Пелин взорвались склады с пиротехническими изделиями. Пострадали два человека, пишет портал Mediapool.

Город находится в Софийской области, входит в общину Елин-Пелин. Население составляет 7349 человек (2022). Назван в честь известного болгарского писателя Димитра Стоянова, писавшего под псевдонимом «Елин Пелин».

По данным портала, представители экстренных служб эвакуировали жителей из района складов, перекрыли движение на дорогах.

«Горят три склада. Мы вытащили двоих пострадавших - мужчину и женщину, которые получила серьезные травмы. По неподтвержденной информации, есть еще пострадавшие. Непрерывно раздаются взрывы», — уточнил представитель МВД Димитар Кангалджиев.



По его словам, общий объем пиротехники достигал двух тонн в тротиловом эквиваленте.

Пострадавшие, мужчина 40 лет и женщина 30 лет, с ожогами третьей степени эвакуированы в клинику «Пирогов» в тяжелом состоянии.

Журналисты отметили, что в результате мощнейшего взрыва загорелся и горит до сих пор склад продуктовой сети «Фантастико», находившийся на расстоянии около 600 от складов с пиротехникой.

Существует опасность, что из-за ветра огонь распространится на соседние районы и достигнет соседних сел.