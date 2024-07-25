В Каспийске неизвестные пригрозили взорвать многоэтажный дом

Неизвестные злоумышленники забаррикадировались в многоэтажном жилом доме в Каспийске (Дагестан) и угрожают его взорвать. Об этом пишет RT в своем Telegram-канале со ссылкой на источники.

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Официальной информации пока не было.

Инцидент произошел на улице Алферова, в пятиэтажке.

По данным портала, спасатели эвакуировали жильцов дома. На месте работает ОМОН и сотрудники МВД.

Очевидцы отметили, что точное число злоумышленников пока неизвестно. По предварительным данным, один из них «может быть пьян или не в себе».