Следствие добавило Шабутдинову новые эпизоды мошенничества

Следствие добавило новые эпизоды мошенничества бизнес-коучу Аязу Шабутдинову в рамках его уголовного дела. Об этом рассказал РИА Новости адвокат Калой Ахильгов.

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«Ему (Шабутдинову. — «Газета.Ru») предъявлено 92 эпизода», — сообщил собеседник агентства.



По данным агентства, при рассмотрении вопроса о продлении Шабутдинову стражи в Таганском суде Москвы было известно о 80 эпизодах мошенничества. Блогеру продлили арест до 16 августа.

4 ноября Аяза Шабутдинова отправили в СИЗО по делу о восьми случаях мошенничества. Следствие оценило ущерб от деятельности бизнес-тренера в четыре миллиона рублей.

Сообщалось также, что блогер не признал вину. Защита просила назначить бизнес-тренеру домашний арест, поскольку у него есть малолетние дети 2022 и 2023 годов рождения, но ходатайство отклонили.

Позже следствие возбудило в отношении Шабутдинова еще пять уголовных дел. Блогер обвинялся в совершении 75 корыстных тяжких преступлений. Защита также обратилась с просьбой избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Ранее стало известно, что Шабутдинов питается блюдами из ресторана, а не бесплатной пищей в СИЗО.