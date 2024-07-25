Стали известны подробности о подозреваемом в убийстве Фарион

Знакомые подозреваемого в убийстве экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион 18-летнего Вячеслава Зинченко рассказали подробности жизни молодого человека. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Согласно имеющейся информации, Зинченко не состоял в каких-либо радикальных группировках, а знакомые характеризуют подозреваемого как «хорошего и адекватного» человека. Кроме того, Зинченко увлекался футболом и играл составе футбольной команды МДЮСШ U-19. Отмечается, что парень хорошо учился в школе и жил с матерью — его отец находится в зоне СВО.

«Никогда не поверю, что он мог такое сделать», — заявил один из знакомых Зинченко.



Напомним, что ранее Ирина Фарион стала жертвой покушения во Львове. В результате бывший депутат получила пулевое ранение головы и позже умерла в больнице.