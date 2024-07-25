В ФРГ задержали двух россиян по подозрению в финансировании ИГ

Генеральная прокуратура Германии задержала двух имеющих гражданство России предполагаемых сторонников террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) по подозрению в финансировании экстремистов. Об этом говорится в заявлении правоохранительного ведомства.

"Сегодня (25 июля 2024 года) Федеральная прокуратура задержала граждан России Абдулрашита Д. и Зурхо Ц. в районе Герцогства Лауэнбург и в Гамбурге на основании ордеров на арест, выданных следственным судьей Федерального суда", - отметили в ведомстве.



Там добавили, что по поручению прокуратуры были проведены обыски на семи объектах в Берлине, Гамбурге, федеральных землях Саксония и Шлезвиг-Гольштейн.

Россиян обвиняют в поддержке террористической организации за рубежом, нарушении закона о внешнеэкономической деятельности и членстве в преступном сообществе. Генпрокуратура утверждает, что в начале лета 2022 года упомянутые лица присоединились к уже существовавшей преступной организации.

"Целью этого был сбор средств в Германии и других европейских странах и предоставление их террористической группировке ИГ.



Пожертвования собирались в основном через социальные сети и отправлялись члену ИГ за границей для пересылки. Использование средств ранее координировалось в чате преступной организации", - указали в ведомстве.

По версии следствия, Абдулрашит Д. отвечал за сбор денег внутри группы и управление одним из общих фондов пожертвований. В апреле 2023 года, как заявили в прокуратуре, он вручил Зурхо Ц. средства в размере €12 тыс. для передачи ИГ. "С апреля 2023 года Зурхо Ц. взял на себя ответственность за денежные средства, переданные ему Абдулрашитом Д. Он также отвечал за прием, хранение и пересылку денежных пожертвований в Германии. Он участвовал в нескольких сделках в пользу ИГ на общую сумму более €25 тыс.", - резюмировали в ведомстве.

25 июля мужчины должны предстать перед следственным судьей Федерального суда, который примет решение об их предварительном заключении.