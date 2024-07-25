Стало известно, как зовут задержанного по делу об убийстве Фарион

Украинский портал «СТРАНА.ua» сообщает задержанного по делу об убийстве экс-депутата Верховной рады Украины Ирины Фарион зовут Вячеслав Зинченко.

«Это Вячеслав Зинченко, 2006 года рождения», — говорится в сообщении портала.



Также добавляется, что подозреваемый в убийстве Фарион играл в футбол за «МДЮСШ U-19».

Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко раскрыл подробности задержания убийцы Фарион в Днепре.

Зеленский объявил о поимке подозреваемого в убийстве Фарион

19 июля неизвестный во Львове выстрелил в висок Фарион. Позже стало известно, что она умерла в больнице.

Позднее Клименко назвал основные версии убийства Фарион.