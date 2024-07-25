Стало известно, как зовут задержанного по делу об убийстве Фарион

«СТРАНА.ua»: задержанного по делу об убийстве Фарион зовут Вячеслав Зинченко
Украинский портал «СТРАНА.ua» сообщает задержанного по делу об убийстве экс-депутата Верховной рады Украины Ирины Фарион зовут Вячеслав Зинченко.
«Это Вячеслав Зинченко, 2006 года рождения», — говорится в сообщении портала.
Также добавляется, что подозреваемый в убийстве Фарион играл в футбол за «МДЮСШ U-19».
Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко раскрыл подробности задержания убийцы Фарион в Днепре.
Зеленский объявил о поимке подозреваемого в убийстве Фарион
19 июля неизвестный во Львове выстрелил в висок Фарион. Позже стало известно, что она умерла в больнице.
Позднее Клименко назвал основные версии убийства Фарион.