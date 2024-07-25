Суд арестовал главу Военно-строительной компании Андрея Белкова
Тверской суд Москвы в четверг, 25 июля, удовлетворил ходатайство следствия об аресте гендиректора Военно-строительной компании Андрея Белкова по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения.
Военно-строительная компания занимается строительством специальных, стратегических и социально значимых объектов Минобороны России.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Белкова меру пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в пресс-службе.
Ранее в в суде сообщили, что следствие направило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Белкова.
В пресс-службе уточнили, что гендиректор обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 285.4 УК РФ. Ему грозит до 10 лет колонии.