Суд арестовал главу Военно-строительной компании

Тверской суд Москвы в четверг, 25 июля, удовлетворил ходатайство следствия об аресте гендиректора Военно-строительной компании Андрея Белкова по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения.

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Военно-строительная компания занимается строительством специальных, стратегических и социально значимых объектов Минобороны России.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Белкова меру пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в пресс-службе.



Ранее в в суде сообщили, что следствие направило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Белкова.

В пресс-службе уточнили, что гендиректор обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 285.4 УК РФ. Ему грозит до 10 лет колонии.