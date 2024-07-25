Детский врач похитила младенца из роддома
В Бразилии детский невролог похитила новорожденного из палаты, где ребенок спал вместе с матерью. Об этом пишет Daily Mail.
По данным источника, ЧП произошло в Бразильском штате Гояс. Следователи установили, что доктор Клаудия Алвес вошла в палату, где спали мать с новорожденной, положила девочку в рюкзак и вынесла из больницы.
Заметив пропажу малышки, родители обратились в полицию. Просмотрев записи камер видеонаблюдения, правоохранители установили местонахождение похитительницы. Девочка находилась в доме Алвес вместе с няней. Бразильянка тщательно готовилась к похищению — в комнатах и ее автомобиле сотрудники полиции обнаружили огромное количество детских вещей, игрушек и памперсов.
Новорожденную вернули в семью, медика арестовали. Теперь похитительнице может грозить до восьми лет лишения свободы.
Ранее мы писали, что в Рязанской области неизвестные украли 60-тонный железнодорожный мост за 300 млн рублей.