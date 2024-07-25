В Москве таксист расстрелял пассажира из травмата

В Москве между пассажиром такси и водителем произошел конфликт. Рассерженный таксист несколько раз выстрелил в голову клиента из травматического пистолета, пишет «Комсомольская правда. Москва» со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в четверг, 25 июля, на Международном шоссе. По данным ведомства, пассажир поссорился с водителем, из-за чего тот отвлекся от дороги и врезался в ограждение.

Затем таксист достал травмат и несколько раз выстрелил в пассажира. Пострадавший госпитализирован, злоумышленник задержан, отметили в прокуратуре.

Причины и обстоятельства случившегося выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Ранее сообщалось, что в столице на заправке на Мелькисаровской улице пассажир внезапно набросился на таксиста и стал его душить. Водитель вывернулся, достал травматическое оружие и произвел несколько выстрелов в обидчика.

После этого участники конфликта покинули машину. Автомобиль тронулся с места, проехал 20 метров и врезался в отбойник.