Танкер затонул с 1,4 млн л мазута у побережья Филиппин

У побережья Филиппин затонул танкер MT Terra Nova с 1,4 млн л мазута. Спасатели эвакуировали 16 моряков. Один член экипажа погиб. Первоначально он числился пропавшим без вести, но позже его тело было обнаружено, пишет телеканал ABS-CBN.

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По данным телеканала, корабль под филиппинским флагом следовал в город Илоило, но из-за тайфуна «Гаеми» перевернулся в Манильском заливе в семи км от муниципалитета Лимай в провинции Батаан.

Власти предпринимают необходимые меры с тем, чтобы локализовать разлив топлива. В частности, на месте крушения уже работают два 44-метровых многоцелевых судна быстрого реагирования.

Вместе с тем, нефтяное пятно растянулось на несколько километров в длину.

В том случае, если усилия специалистов по охране морской среды не приведут к значимым результатам и из танкера вытечет весь мазут, то авария станет крупнейшей в истории Филиппин, предупредил представитель Береговой охраны Армандо Балило.

Местные власти временно запретили рыбакам ловить рыбу в районе, пострадавшем при затоплении танкера.