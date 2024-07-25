МВД просит арестовать главу Военно-строительной компании Белкова

Следователи МВД просят арестовать генерального директора Военно-строительной компании Андрея Белкова по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом ТАСС сообщили в Тверском суде Москвы.

© Официальный Telegram-канал Военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ

"В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Белкова. Он обвиняется по п. "б" ч. 2 ст. 285.4 УК РФ", - уточнили в суде.



Заседание о рассмотрении ходатайства следствия начнется в ближайшее время.

Следствие считает, что Белков злоупотребил полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, что повлекло тяжкие последствия. Ему грозит до 10 лет колонии.

Военно-строительная компания занимается строительством специальных, стратегических и социально значимых объектов Министерства обороны России.