Экс-министру Абызову вызвали скорую в суде

Михаил Абызов, экс-министр по координации деятельности «открытого правительства» России, плохо почувствовал себя в Мосгорсуде. Правоохранители вызвали ему скорую помощь, пишет РЕН ТВ.

По данным телеканала, во вторник, 23 июля, Абызов упал в СИЗО и сильно ударился. Его под конвоем доставили в клинику с подозрением на перелом позвоночника. Осмотр показал, что у бывшего министра — сильный ушиб нижней части спины. Вместе с тем, перелом не подтвердился.

Кроме того, на днях перевозившая экс-министра машина при возвращении из суда попала в ДТП, он получил травмы.

В четверг Абызов находился в конвойном помещении, ожидал, когда начнется заседание суда. Внезапно он пожаловался на плохое самочувствие. Медики оказали ему помощь на месте.

Журналисты отметили, что на фоне ухудшения состояния бывшего министра было принято решение перенести процесс на 20 августа.

Напомним, что в 2023 году Преображенский районный суд Москвы приговорил Абызова к 12 годам колонии строгого режима по делу о хищении 4 млрд руб. в составе организованного преступного сообщества. Защита экс-чиновника обжаловала приговор, его законность в настоящее время проверят Мосгорсуд.