Неизвестные украли железнодорожный мост под Рязанью

Жители Рязанской области незаконно разобрали и сдали на металлолом 60-тонный железнодорожный мост. Об этом в четверг, 25 июля, сообщили в пресс-службе регионального отделение МВД.

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Инцидент произошел в Скопинском районе между селом Лопатино и деревней Новиково. Мост служил переправой для местных жителей. По нему они добирались до соседних населенных пунктов, поскольку это был самый короткий путь Неизвестные целиком разобрали недействующий железнодорожный мост за несколько дней. Полиция начала проверку по факту таинственной пропажи.

— 14 июля 2024 года в межмуниципальный отдел МВД России «Скопинский» поступило сообщение от жителя города Скопина о пропаже металлической конструкции недействующего железнодорожного моста в Скопинском районе Рязанской области, — передает Telegram-канал регионального отделения ведомства.



К конце апреля группа лиц попыталась сдать на металлолом беспилотный летательный аппарат в Тамбовской области. Сотрудникам пункта приема пришлось вызвать полицию.

В феврале сообщалось, что двое жителей подмосковного Воскресенска похитили из подвалов жилых домов отопительное оборудование и сдали его в металлолом. Так, бывший сотрудник сферы ЖКХ вместе с приятелем вскрывали подвалы жилых домов и похищали шаровые краны. Всего они похитили 680 изделий, которые позднее сдали в металлолом.

Похожее преступление было совершено в Павловском Посаде. 36-летний мужчина с помощью монтировки вскрывал двери и окна частных домов, проникал внутрь, отрезал у электроприборов провода и забирал их с собой. Девять пострадавших обратились в полицию.