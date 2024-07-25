Экс-адвоката Илью Новикова* внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес экс-адвоката Илью Новикова* (признан иноагентом в РФ) в перечень террористов и экстремистов. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В пресс-службе уточнили, что в базе данных находится «Новиков Илья Сергеевич*, 11.02.1982 года рождения, город Москва».

Ранее сообщалось, что суд заочно приговорил Новикова* к 8,5 годам исправительной колонии общего режима по обвинению в фейках о ВС РФ.

Кроме того, ему запретили на протяжении четырех лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

До этого он был лишен статуса адвоката за «недостойное поведение и действия, направленные на подрыв доверия».

* Физическое лицо, исполняющее функции иностранного агента.