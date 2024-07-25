В Омске нашли тело пропавшей 15-летней школьницы из Москвы

В Омске нашли тело 15-летней школьницы, приехавшей из Москвы и пропавшей в парке Победы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

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«В районе лодочной станции нашли тело пропавшей ранее девочки. Она, скорее всего, утонула», — сказал собеседник агентства.



О пропавшей во время поездки в Сибирь девочке сообщалось ранее. Школьница приехала из Москвы в Омск, где поселилась с родителями в гостинице «Ника». По данным следователей, подросток вышел из гостиницы 22 июля и пропал.

Источник РИА Новости в силовых структурах уточнил, что девочка поссорилась с родителями, из-за чего те ушли гулять в парк без нее. Впоследствии школьница решила пойти на улицу одна.