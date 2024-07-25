Появилось видео возможной драки военных у вокзала Белгорода

Появилось видео с возможной дракой военнослужащих у вокзала в Белгороде. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Типичный Белгород».

На представленном видеоролике видно, как несколько мужчин в форме избивают и связывают оппонента.

Как утверждает издание, впоследствии сослуживцам военного удалось его спасти от агрессоров. По какой причине мог произойти конфликт, разузнать пока не удалось.

Власти Белгорода ситуацию не комментировали.

Ранее сообщалось, что в Перми пассажирский поезд задержали на 40 минут из-за массовой драки. В ней участвовали около 30 человек, среди которых были и участники специальной военной операции.

Зачинщиков потасовки сняли с поезда, но кто именно это был, выяснить не смогли.

До этого в одном из населенных пунктов Башкирии неизвестные напали на двух бойцов спецоперации. По данным следствия, за военнослужащих заступились местные жители.