Спецслужбы Украины начали вербовать наркоманов в российских реабилитационных центрах для совершения диверсий и терактов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

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По информации канала, людей привлекают большими гонорарами, эвакуацией после совершенных преступлений в Киев и "дальнейшей евроинтеграцией". Он находился на принудительном лечении в Калужской области после того, как правоохранители обнаружили у него мефедрон. Украинские спецслужбы предложили мужчине понаблюдать за военным аэродромом Шайковка.

Мужчину обнаружили при попытке выполнить задание, а после выписки из учреждения арестовали.

По словам россиянина, при успешном выполнении задачи ему обещали в том числе решить вопросы с законом.

В мае бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров рассказывал, что украинские кол-центры, промышляющие финансовыми мошенничествами, также работают и над вербовкой россиян для диверсий на территории страны.