Неизвестные попытались поджечь тепловоз с машинистом внутри

Неизвестные попытались поджечь тепловоз на железнодорожной станции «Ставрополь». Как сообщает Telegram-канал Baza, помешать им смог машинист, который в этот момент находился в кабине.

По информации канала, ночью 24 июля двое мужчин пришли к локомотиву, стоявшему у станции, взяв с собой керосин. Пока один наблюдал, чтобы рядом никого не было, другой начал заливать горючее в приоткрытое окно кабины. Мужчины хотели совершить поджог, однако в кабине оказался машинист. Заметив его, неизвестные испугались и скрылись.

На месте обнаружили литровую бутылку с остатками керосина и перчатку — их уже изъяли правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт.

Напомним, что в мае ФСБ при содействии сотрудников МВД задержало трех 16-летних жителей Кемеровской области за поджог релейного шкафа на железной дороге. Пойти на преступление подросткам предложил незнакомец из Сети, который пообещал им за это 60 тысяч рублей. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 281 УК РФ («Диверсия»).