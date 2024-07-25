Подозреваемый в подрыве авто в Москве был алтарником в церкви
Подозреваемый в организации подрыва машины в Москве Евгений Серебряков был алтарником греко-католического прихода. Об этом рассказала РИА Новости прихожанка римско-католического кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии на Малой Грузинской.
Утром 24 июля во дворе на Синявинской улице взорвалась Toyota Land Cruiser. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк уточнила, что сдетонировал неустановленный предмет. В результате взрыва пострадали два человека - мужчина и женщина. По информации СМИ, автомобиль принадлежит российскому военному. Личность подозреваемого установили - им оказался Серебряков. Он успел улететь в Турцию, но там был задержан местными силовиками.
По словам прихожанки, она узнала в заочно арестованном по делу о взрыве автомобиля в Москве Евгении Серебрякове министранта (мирянина, прислуживающего священнику во время мессы, который в православной традиции называется алтарником).
«Женя был прихожанином греко-католического прихода, он был министрантом. Близко мы не общались, но ничего плохого сказать не могу», - пояснила она.
В свою очередь, генеральный викарий Католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов подтвердил, что Евгений Серебряков действительно приходил в собор. Его лицо знакомо, также его узнали и несколько прихожан, однако никакой другой информации нет, подчеркнул он.