Подозреваемый в подрыве авто в Москве был алтарником в церкви

Подозреваемый в организации подрыва машины в Москве Евгений Серебряков был алтарником греко-католического прихода. Об этом рассказала РИА Новости прихожанка римско-католического кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии на Малой Грузинской.

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Утром 24 июля во дворе на Синявинской улице взорвалась Toyota Land Cruiser. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк уточнила, что сдетонировал неустановленный предмет. В результате взрыва пострадали два человека - мужчина и женщина. По информации СМИ, автомобиль принадлежит российскому военному. Личность подозреваемого установили - им оказался Серебряков. Он успел улететь в Турцию, но там был задержан местными силовиками.

По словам прихожанки, она узнала в заочно арестованном по делу о взрыве автомобиля в Москве Евгении Серебрякове министранта (мирянина, прислуживающего священнику во время мессы, который в православной традиции называется алтарником).

«Женя был прихожанином греко-католического прихода, он был министрантом. Близко мы не общались, но ничего плохого сказать не могу», - пояснила она.



В свою очередь, генеральный викарий Католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов подтвердил, что Евгений Серебряков действительно приходил в собор. Его лицо знакомо, также его узнали и несколько прихожан, однако никакой другой информации нет, подчеркнул он.