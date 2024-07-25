Суд оштрафовал стилиста, примерившего на показе мод образ Иисуса Христа

В Ростове-на-Дону оштрафовали стилиста Араика Ишханяна по статье об оскорблении чувств верующих. Об этом говорится на сайте Ворошиловского районного суда.

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Согласно материалам дела, Ишханян "умышленно публично осквернил знаки мировоззренческой символики", когда находился на показе мод Don fashion week 2023, состоявшемся в ноябре прошлого года. Тогда мужчина вышел на подиум в образе Иисуса Христа вместе с дизайнером бренда Нана, которая также предстала в религиозном образе.

Суд постановил, что Ишханян оскорбил чувства верующих, когда использовал "два ключевых христианских символа" - терновый венец и жест крестного благословения.

В январе портал Don24.ru сообщал, что в соцсетях стали негативно оценивать показ, на котором работал стилист, уже после скандальной "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой, прошедшей в конце декабря. Ростовчане требовали привлечь Ишханяна к ответственности и оскорбляли в комментариях мужчину и его коллег. Позже стилист написал в личных соцсетях, что каждое воскресенье ходит в церковь, а каждый четверг кормит нуждающихся.

"Каждое воскресенье я и моя семья получаем благословение от святого отца Николая и отца Владимира", – утверждал Ишханян.



На суде он заявил об отсутствии умысла на осквернение религиозных символов, но они были отклонены, так как "не нашли своего подтверждения". В итоге стилиста оштрафовали на 40 тыс. рублей.