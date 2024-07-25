Жена посадила мужа на пять лет за два изнасилования

В городе Светлограде местная жительница добилась уголовного наказания для супруга, который подвергал ее изнасилованиям в браке, сообщает пресс-служба судов Ставропольского края. В деле два эпизода от января и февраля 2024 года с изнасилованиями и насильственными действиями сексуального характера. Один из эпизодов был с угрозами убийства. Мужчина будет отбывать пять лет в исправительной колонии общего режима. Осужденный не признал свою вину.

В феврале 2024 года, находясь в жилище совместно со своей супругой, предложил ей вступить с ним в половую связь, однако, получив отказ от потерпевшей, высказал в ее адрес угрозу убийством, после чего уложил гр. Г. и изнасиловал, — говорится в описании одного из эпизодов.



Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала 69-летнего местного жителя, подозреваемого в изнасиловании бывшей супруги. 66-летнюю женщину госпитализировали с переломом носа, сотрясением мозга и другими травмами. Инцидент произошел днем 4 июня. Правоохранителей на место ЧП вызвали соседи, услышавшие из квартиры крики женщины. Против подозреваемого составлен протокол о мелком хулиганстве и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».