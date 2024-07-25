Семь человек задержали по подозрению в подготовке теракта в Бельгии

Правоохранители задержали в Бельгии семь человек по подозрению в участии в террористической группировке и подготовке теракта, сообщает бельгийское издание La Libre. Операция проводилась в девяти городах по всей стране, где прошли 14 обысков для задержания лиц, подозреваемых в подготовке теракта и финансировании терроризма. При этом информация о личностях задержанных или предполагаемых целях терактов пока не раскрывается.

Семь человек, подозреваемых в участии в деятельности террористической группировки, были задержаны, — говорится в сообщении.



Ранее сообщалось, что житель Хабаровска обвиняется в сборе информации о военнослужащих и сотрудниках ФСБ на Дальнем Востоке для украинской военной разведки. Особенный интерес вызывали представители командного состава войсковых частей, оперативные сотрудники органов безопасности, а также военнослужащие, получившие награду «Герой России». В дальнейшем эти сведения могли быть использованы в том числе для совершения терактов.

Также сообщалось об аресте жителя города Бийска Алтайского края по обвинению в государственной измене. Он контактировал с представителем ВСУ с целью финансирования террористической организации и участия в вооруженном конфликте на стороне Украины. Мужчина передавал финансовую помощь для закупки беспилотных летательных аппаратов и другого военного оборудования для украинской армии.