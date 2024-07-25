Стала известна судьба «Дома ужасов» в Махачкале после гибели девушек

Владелец сгоревшего квест-центра «Дом ужасов» в Махачкале Гусейн Ибрагимов принял решение завершить деятельность в этой сфере после трагического происшествия, в котором погибли две девушки, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, предприниматель планирует закрыть свое ИП в ближайшее время. Вместо этого он собирается сосредоточиться на стендапе и участии в КВН.

Mash указал, что Ибрагимов сотрудничает со следствием, принимает участие в допросах и отменил все запланированные мероприятия. Он также приступил к распродаже оставшегося оборудования и уборке помещения. После этого бизнесмен передаст помещение владельцу здания для дальнейшей сдачи в аренду.

Ранее сообщалось, что работавший в квест-парке «Дом ужасов» в Махачкале аниматор был арестован на два месяца после задержания. Мужчина пугал гостей в образе клоуна Пеннивайза. Арестованный вместе с другим аниматором находились в комнате с девушками, когда начался пожар. Им удалось спастись. Юноши попытались вызволить посетительниц из горящей комнаты, однако безуспешно.

В результате происшествия скончались 19-летняя девушка и ее подруга. Также в реанимации находится супруг одной из погибших. У него обожжено 50% тела. Девушки молили о помощи прохожих. Клиентов «Дома ужасов» заковывали в кресла и сажали в клетки. Главной задачей квеста было выбраться из западни.