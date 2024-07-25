Утром 24 июля на севере Москвы был взорван автомобиль Land Cruiser, принадлежащий российскому военному. Первым подозреваемым стал россиянин Евгений Серебряков - знакомые рассказывают о нем как о необщительном человеке, живущем с кошками.

Жизнь в Урюпинске

Портал v1.ru рассказал, что Серебряков родился в Урюпинске в 1995 году. По данным РИА Новости, он окончил один из местных лицеев. Серебряков стал призером областной краеведческой олимпиады благодаря исследованию о 302-й горнострелковой дивизии - первом Сталинградском воинском формировании. Также он получал награды на олимпиадах по обществознанию и экономике.

В сентябре 2011 году ему присудили стипендию губернатора Волгоградской области за успехи в учебе. Брат фигуранта дела рассказал РИА Новости, что затем тот учился в Высшей школе экономике в Москве.

Кошки и замкнутость

Соседка Серебрякова рассказала РИА Новости, что знает его уже семь лет - он жил с кошками и не доставлял соседям проблем.

«Он был очень спокойным, никаких посторонних шумов, вообще ничего. Тут соседи еще меняются, а он тут спокойно живет и живет один», - отметила собеседница агентства.



Одна из соседок сообщила агентству, что Серебряков не общался и даже не здоровался с соседями. В последний раз она видела его больше месяца назад.

Telegram-канал SHOT отмечает, что квартира Серебрякова находится в 25 километрах от места взрыва. Соседи рассказали каналу, что недавно к мужчине приезжала мама.

Имя на украинском

По информации РИА Новости, фигурант дела писал свое имя в соцсети VK на украинском языке. Также на его странице был указан город проживания - Москва, и отмечалось, что он работает в банке. V1.ru утверждает, что в марте 2014 года Серебряков участвовал в несанкционированных митингах в Москве.