Мужчину арестовали за татуировку

Бабушкинский суд арестовал на 10 суток мужчину за нацистскую символику, говорится в Telegram-канале Судов общей юрисдикции города Москвы. Его татуировку признали публичной демонстрацией запрещенной атрибутики.

Постановлением Бабушкинского районного суда города Москвы Милехин Константин Игоревич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20. 3 КоАП РФ, — говорится в сообщении.



Ранее полицейские задержали в Москве мужчину с татуировкой на шее в виде нецензурного выражения в адрес российской армии, в частности украинский мем про русский военный корабль. В отношении него возбуждено административное дело.

Задержанный записал видеообращение со словами раскаяния за свой поступок и пообещал свести татуировку. Его признали виновным по статьям о мелком хулиганстве и дискредитации армии, арестовали на семь суток и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

В Москве 56-летнюю местную жительницу задержали за татуировки с нацистской символикой. На лопатке у женщины сделана татуировка в виде бабочки с нацистской символикой на крыльях, на спине — герб Украины, а на предплечье — флаг. Пассажиры электрички, которые ехали вместе с ней в одном вагоне, заметили запрещенную символику и пожаловались в правоохранительные органы.