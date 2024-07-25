В Рязанской области украли 60-тонный железнодорожный мост комбикормового завода, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, мост за несколько дней разобрали на металлолом жители Скопинского района.

Собственники оценили ущерб в 300 млн рублей. Они уже написали заявление в полицию, СК и ФСБ. Вопрос о возбуждении уголовных дел о халатности и краже в особо крупном размере решается.

Ранее в Москве в полицию обратилась супруга вице-президента ВТБ Наталья Бузуева с сообщением о краже драгоценностей и часов на сумму, превышающую 3 млн рублей. Изначально в преступлении подозревалась домработница, однако после выяснилось, что вором оказался 19-летний молодой человек, состоявший в отношениях с ее дочерью.

Сообщается, что в мае Бузуева наняла новую домработницу, практически сразу после этого у нее пропали дорогие сережки Van Cleef & Arpels за 1 млн рублей. Тогда женщина решила проверить новую работницу и намеренно оставляла ценные вещи на видных местах, но краж больше не происходило.

В июне из дома пропали часы Rolex и Omega за 1,5 млн и 600 тысяч рублей соответственно, Бузуева сразу обратилась в полицию с подозрениями в адрес домработницы. В этот момент в полицию поступил сигнал из ломбарда — туда пришел юноша с сережками и сертификатом на них.