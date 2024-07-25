Столичного дворника выгоняют из России за нетрадиционный секс в парке

Очевидцы сообщили о случившемся в полицию. Правоохранители немедленно начали разбирательство.

Пресненский суд Москвы арестовал на 15 суток работающего в столице дворника-мигранта. Поводом для ареста стала пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений. (ЛГБТ* - запрещенное в России движение, признанное экстремистским.)

Согласно информации агентства, мужчина «пропагандировал нетрадиционные сексуальные отношения, выразившиеся в занятии оральным сексом в общественном месте с гражданином». Инцидент, по данным суда, произошел в одном из столичных парков. Оба участника произошедшего признали свою вину, однако поспешили оправдаться. Один из участников правонарушения заявил, что просто «помогал» своему знакомому.

В связи с этим инцидентом суд принял решение о выдворении нарушителя из России, передает РИА Новости. Ранее стало известно о том, что из России выдворят более 1,5 тысяч нелегальных мигрантов. Поводом для этого стало возбуждение ряда дел в отношении иностранцев.