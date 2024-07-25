Россиянин Евгений Серебряков, заочно арестованный по делу о взрыве автомобиля в Москве, планировал добраться до Греции через Турцию. Об этом сообщает TRT Haber.

По данным источников TRT Haber, в Грецию мужчина планировал отправиться, купив лодку. Задержать его удалось после слежки на протяжении 50 километров, уточняет канал.

Утром в среду, 24 июля, на севере Москвы был взорван автомобиль Land Cruiser. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что сдетонировал неустановленный предмет, размещенный в припаркованном автомобиле.

В результате пострадали два человека - мужчина и женщина. СМИ сообщили, что автомобиль принадлежит российскому военному. Личность подозреваемого установили - им оказался Серебряков. Он успел улететь в Турцию, но там его задержали местные силовики.

Серебрякову заочно предъявили обвинени в покушении на убийство и незаконном обороте взрывных устройств. Источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что Серебряков действовал в составе группы, в которой у каждого была своя роль. Сам он был исполнителем подрыва.