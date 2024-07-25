Дело Блиновской передали для направления в суд

Следственный комитет завершил уголовное дело в отношении блогера Елены Блиновской. Теперь дело передано в прокуратуру для направления в суд. Об этом сообщает сам Следком. Ura.Ru

«Столичными следователями СК РФ проведен комплекс следственных действий, допрошены свыше 200 свидетелей, проведено более 20 обысков, в ходе которых изъят значительный объем документации, получено заключение судебной экономической экспертизы. Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд», - говорится в сообщении. ТАСС

По информации следствия, Блиновская не заплатила налоги с физического лица в размере 906 миллионов рублей. Вместе с супругом Алексеем Блиновским они легализовали часть из указанных денег — в размере 716 миллионов рублей. Также королева марафонов совершила неправомерный оборот средств платежей через двух подконтрольных юридических лиц, осуществляя таким образом платежи по счетам этих компаний для того, чтобы легализовывать деньги. Уголовное дело в отношении мужа блогера Елены Блиновской Алексея выделили в отдельное производство. Lenta.ru