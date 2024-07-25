Дело мужа Блиновской выделили в отдельное производство из-за розыска

Уголовное дело в отношении Алексея Блиновского выделено в отдельное производство. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Москве.

Такое решение принято в связи с тем, что муж блогера Елены Блиновской был объявлен в федеральный розыск.

Ранее стало известно, что в Москве следствие завершило расследование уголовного дела в отношении «королевы марафонов».

Против Алексея Блиновского возбуждено новое уголовное дело по статье 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов, сборов в особо крупном размере»). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, его объявили в розыск из-за неявки к следователю по делу о неуплате налогов. Сейчас он находится в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и служит под селом Урожайное в Донецкой народной республике (ДНР).