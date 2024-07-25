Дети массово отравились в лагере в Петербурге

Дети массово отравились в оздоровительном лагере «Солнечный» в Санкт-Петербурге. Помощь медиков, по предварительным данным, потребовалась 24 несовершеннолетним, об этом РЕН ТВ сообщил генеральный директор ГБНОУ «Балтийский берег» Андрей Заикин.

© Lenta.ru

Он отметил, что в российском учреждении после инцидента провели полную дезинфекцию пищеблока и всех корпусов. Кроме того, были обработаны матрасы, стены помещений и туалеты. На время этих мероприятий ребят вывозили на экскурсию.

Всех отравившихся воспитанников, в свою очередь, отправили домой.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области следователи возбудили уголовное дело из-за массового отравления детей в санатории-профилактории «Магистраль», расположенном в Салаире.

Региональное управление Роспотребнадзора было привлечено к разбирательству.