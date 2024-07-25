В Тобольске школьница солгала матери и исчезла во время прогулки

В Тюменской области полиция разыскивает 15-летнюю девочку, которая солгала родителям и перестала выходить с ними на связь. Об этом сообщает Ura.ru.

Ольга Евстафьева из Тобольска утверждает, что не знает, где находится ее дочь Валерия с 13:21 24 июля. Накануне днем школьница вышла с матерью на связь и написала ей во "ВКонтакте", что возвращается домой из местного Центра занятости. Однако вскоре выяснилось, что девочка просто обманула родных.

"Мы посмотрели по камерам и ее там не было. Она нас обманула... С тех пор в мессенджерах ее не было", - говорит Ольга.



По ее словам, на Валерии были надеты белые джинсовые шорты, белая футболка и кроссовки. Также известно, что несколько прядей волос у пропавшей тоболячки выкрашены в красный цвет.

Сейчас правоохранители ведут поиски девочки и просят помощи у тех, кто что-либо знает о ее местонахождении.

До этого 15-летняя девочка из Курганской области сбежала от матери в Тюмень, чтобы жить с цыганами.