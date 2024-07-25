Семилетняя девочка захлебнулась в яме с водой после дождя

В городе Нальчике возбуждено уголовное дело после гибели семилетней девочки, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Кабардино-Балкарии. ЧП произошло 24 июля. Ребенок упал в котлован, заполненный водой после дождя.

Тело ребенка было обнаружено матерью. По данным следствия, котлован глубиной 1,5 метра был вырыт непосредственно перед падением ребенка в целях проведения теплотрассы, однако ограждений и предупреждающих знаков возле него в нарушение требований законодательства выставлено не было и доступ к нему сторонних лиц не ограничен, — рассказали в СКР.



Глава администрации Нальчика Таймураз Ахохов в своем Telegram-канале подтвердил факт трагедии. Он пояснил, что рабочие поспешно вынуждены были оставить объект из-за неопгоды.

Во время проведения работ, из-за внезапно изменившихся погодных условий, работы на данном объекте были приостановлены, а специалисты были вынуждены укрыться от непогоды. К сожалению, данные обстоятельства стали причиной трагедии, — написал Ахохов.

Ранее сообщалось, что в Казани два мальчика решили на спор залезть в неработающий коллектор, но крышка люка захлопнулась и дети оказались в ловушке. Сам колодец оказался не очень глубоким, без воды и опасных газов.