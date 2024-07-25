Мужчину арестовали по делу о зверском убийстве дочери

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска арестовал 64-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве 31-летней дочери (часть 1 статьи 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, 28 мая в частном доме обвиняемый в ходе ссоры начал душить дочь, она потеряла сознание, и мужчина унес ее в гараж, где надел на голову полиэтиленовый пакет, обвязал скотчем и несколько раз ударил молотком. Тело он вывез на середину реки Урал, где сбросил в воду, привязав тормозной диск.

При этом фигурант также обратился в полицию с заявлением о пропаже дочери. Останки женщины были обнаружены 18 июля, вскоре силовики задержали ее отца, передает "Уралинформбюро".