Задержаны расстрелявшие под Курском «Приору» военные

Задержаны расстрелявшие «Приору» в Курской области военнослужащие, сообщает Telegram-канал Baza. Они передвигались на «Ладе» с символом Z, задержанные были в состоянии алкогольного опьянения.

По данным канала, четверых военных задержали около 06:00 в районе урочища Кочегуры в Белгородской области. Согласно ориентировке именно из «Лады» с символом Z стреляли в автомобиль с мирными жителями в районе деревни Мартыновка. К настоящему моменты задержанные военнослужащие доставлены в отдел полиции Суджи.

Неизвестные обстреляли машину с людьми в российском регионе

Ранее участника СВО отправили в СИЗО в Волгограде после стрельбы в группу детей. Минобороны России, а также официальные представители правоохранительных и надзорных органов не комментировали произошедшее. Инцидент произошел вечером 12 июля в хуторе Угольском Серафимовичского района. Участник СВО, находившийся в отпуске по ранению, открыл огонь по детям.

Местные жители рассказали, что несовершеннолетние гуляли с музыкальной колонкой, они прошли мимо дома, где были участники СВО. Возможно, взрослым не понравилась громкая музыка. Один из мальчиков получил сквозное пулевое ранение в ногу и был госпитализирован. Родные подтвердили факт стрельбы.