СК завершил расследование дела против блогера Шпака

Следствие завершило расследование дела о дискредитации Вооруженных сил РФ против блогера Александра Шпака. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК.

© Соцсети

"Для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для заочного осуждения направлены уголовные дела в отношении... блогера Александра Шпака", - говорится в сообщении.



До этого источник в правоохранительных органах сообщал, что Шпак стал фигурантом уголовного дела.

По данным Mash, на артиста завели дело 12 марта в следственном управлении по ЦАО Москвы. Канал со ссылкой на следователей сообщает, что причиной послужили дискредитирующие российскую армию посты в Telegram-канале Шпака. Ему грозит до пяти лет лишения свободы по части первой статьи 280.3 УК РФ. До этого издание Life сообщало, что Шпака потребовали признать иноагентом. С заявлением к генпрокурору Игорю Краснову обратились общественники из организации под названием "Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией".