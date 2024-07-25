Подмосковная община начала искать оскорбившего Бастрыкина таксиста

В Подмосковье мигрант-таксист в ходе конфликта с пассажиркой в нецензурной форме высказался в адрес председателя Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина и попал на видео. Снятый участницей конфликта видеоролик опубликовал Telegram-канал «Русская община ZOV». Там утверждают, что местные жители начали поиски мигранта.

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На видео россиянка отчитывает сидящего за рулем такси иностранца. Поскольку записана только часть конфликта, неизвестно, что стало его причиной. В ответ на обещание пассажирки пожаловаться Бастрыкину, таксист нецензурно выругался в его адрес, а затем оскорбил и пассажирку.

В канале утверждается, что община города Видное, где произошел инцидент, начала поиски таксиста.

Ранее Бастрыкин резко высказался о российской миграционной политике. Глава СК подверг критике работу Госдумы, на что бурно отреагировал ряд депутатов и председатель нижней палаты Вячеслав Володин. После этого парламентарии предложили СК представить свои предложения по совершенствованию миграционного законодательства. 19 июля такие предложения были направлены в нижнюю палату парламента.