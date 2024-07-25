В Краснодаре опровергли появление документа о притеснении курдов

Оперштаб Краснодарского края опроверг заявление от имени курдской общины на притеснение в регионе.

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Информация о том, что курдская диаспора написала заявление в полицию Краснодара на русских солдат из диверсионно-штурмовых разведывательных групп (ДШРГ) «Русич» и «Эспаньола», появилась в Telegram-канале блогера Владислава Позднякова.

В соцсетях также опубликовано заявление от имени Федеральной национально-культурной автономии курдов (ФНКА) на имя начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю генерал-майора полиции Андреева В.Л. В нем сообщается, что люди, называющие себя бойцами ДШРГ, угрожают курдам и их семьям.

В оперативном штабе Краснодарского края опровергли информацию о жалобе курдской общины.

«Поддельный документ, посвященный выдуманным притеснениям курдов в Краснодарском крае, якобы отправлен на имя начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю», — говорится в сообщении.



Там также сообщили, что представитель ФНКА региона опроверг существование такого документа. В организации добавили, что и бланк фальшивый — официальные письма ФНКА оформлены по-другому. По данным представителей общины, никакие угрозы курды не получали.

В правоохранительных органах в свою очередь уточнили, что никакого письма, даже в том виде, как оно распространяется в Telegram-каналах, ведомство не получало.

Информация о том, что курдская община Краснодарского края жалуется на притеснение со стороны ДШРГ, получила широкое распространение в соцсетях. СМИ при этом опубликовали опровержение этих сведений. Об этом в частности написали «Коммерсантъ Краснодар», РЕН ТВ, «Российская газета», «Кубань 24» и другие издания.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».