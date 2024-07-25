На Кузбассе частично обрушилась одна из шахт во время землетрясения, момент обвала попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.

Толчки магнитудой 4,5 произошли в километре от Таштагольского месторождения. На кадрах видно, как в один момент потолок помещения обрушивается около одного из шахтеров.

Известно, что из-под земли удалось эвакуировать 163 человека. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее в Соликамске Пермского края на руднике «Уралкалия» произошла вспышка метана. «Задействован план ликвидации последствий аварии, персонал выведен на поверхность», — отчитались в компании.