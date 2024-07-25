Два мальчика провалились в неработающий коллектор в Казани

В Казани два мальчика решили на спор залезть в неработающий коллектор, но крышка люка захлопнулась и дети оказались в ловушке. К ним на помощь прибыли спасатели, сообщили в пресс-службе МЧС России.

В Казани двое ребят на спор залезли в неработающий коллектор, крышка люка захлопнулась. <...> Огнеборцы МЧС России с помощью специнструмента «Хулиган» открыли и вызволили пленников, — добавили в ведомстве.



По данным телеканала «Татарстан24», информация о застрявших в коллекторе ребятах поступила с улицы Авангардной. Сам колодец оказался не очень глубоким, без воды и опасных газов. Мальчикам помогли вылезти наружу. Сейчас с ними все в порядке. Потребовалась ли им помощь бригады скорой помощи, неизвестно.

До этого севастопольские спасатели вызволили из колодца корову по кличке Ромашка. Прибывшие к месту случившегося специалисты откачали воду и вызвали кран, чтобы поднять животное. Операция длилась около шести часов.

Еще один случай со спасением из канализации произошел в Томске. Неравнодушные горожанки увидели, что семья утят провалилась в люк и не может выбраться самостоятельно. Девушки поддели крышку ломом и вызволили пернатых. Всех малышей и маму-утку отвезли на Белое озеро.