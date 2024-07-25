В Херсонской области 10 населенных пунктов остались без света

В Херсонской области 7,4 тыс. местных жителей остались без электричества из-за аварии на подстанции в селе Большие Копани. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "Из-за аварии на электроподстанции... произошло аварийное отключение электроснабжения в 10 населенных пунктах Херсонщины", — рассказал глава области. Сальдо уточнил, что специалисты "Херсоноблэнерго" уже проводят восстановительные работы. 16 июля произошел сбой в работе Ростовской АЭС из-за внезапных неполадок на турбогенераторе. В целях безопасности автоматика отключила первый энергоблок из четырех. После аварии в штатном режиме продолжили работать лишь энергоблоки N2 и N4, третий блок находится на плановом ремонте с 22 июня. Электричество от этой АЭС питает множество регионов: Кубань, Южный и Северо-Кавказский федеральный округа, Ставропольский край, Ростовскую, Астраханскую и Волгоградскую области. После аварии Минэнерго России ввело графики отключения электричества "с целью сохранения устойчивости энергосистемы". Жители Краснодара и Анапы выходили на улицы из-за перебоев со светом с требованием решить проблему.

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