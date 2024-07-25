Осужденный за сожжение Корана Журавель не будет обжаловать приговор
Никита Журавель, осужденный на 3,5 года колонии за сожжение Корана у мечети в Волгограде, согласился с вынесенным приговором и не стал его обжаловать. Об этом ТАСС сообщил представитель адвокатского сообщества.
В феврале Висаитовский районный суд Грозного приговорил Никиту Журавеля к 3,5 года колонии за сожжение Корана у мечети в Волгограде. Тогда его адвокат Юлия Антонова сообщила журналистам, что защита обжалует приговор.
"Приговор [в отношении Журавеля] вступил в законную силу. Он действительно отбывает наказание в СИЗО г. Грозного. Приговор не обжаловали, он согласился с вынесенным приговором", - сказал собеседник агентства.