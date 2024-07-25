62-летняя туристка из России впала в кому на отдыхе в Турции. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

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22 июня жительница Тюмени уехала за границу вместе с внуками. На пятый день отпуска у нее случился сердечный приступ. Сначала родственникам туристки сказали, что затраты на лечение покроет страховка, но теперь местная больница требует 20 тысяч долларов за экстренную операцию. Также семье потерпевшей не разрешают ее забрать для транспортировки, пока долг не погашен. Родственники смогли заплатить минимальную часть суммы, но пациентку не отдают до полного закрытия счета.

Примечательно, что местные врачи просто поддерживают жизнь россиянки, ссылаясь на отсутствие возможностей для полноценного лечения.

Ранее сообщалось, что тело разбившейся байкерши МотоТани отправили в аэропорт Милас-Бодрум для транспортировки в Россию. Татьяна Озолина погибла в ДТП в Турции, получив травму головы. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что в Турции задержали россиянина, подозреваемого в подрыве внедорожника в Москве.