Неизвестные обстреляли машину с людьми в российском регионе

В Курской области неизвестные открыли огонь по машине с людьми, один человек получил ранение. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Lenta.ru

«В „Ладу Приору“ стреляли вечером 24 июля в районе деревни Мартыновки в Суджанском районе», — написал telegram-канал Baza. Там добавили, что в машине находились двое человек, один из них был ранен и госпитализирован. Ura.Ru

В тот же вечер Курская область подверглась атаке украинских дронов. Как сообщает Минобороны, дежурные средства ПВО в период с 21:30 до 23:00 мск 24 июля пресекли очередную попытку противника нанести удары по объектам, расположенным на территории России. В общей сложности, было уничтожено 18 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Газета.Ru